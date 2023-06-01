Общество

Николай Козловский пожелал детям хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений

С Международным днём защиты детей поздравил юных и взрослых жителей Великих Лук глава города Николай Козловский. Пост он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Этот добрый и радостный праздник открывает долгожданный летний сезон и пору длительных школьных каникул, приносит тепло и солнце. Особое значение эта дата имеет для нас, взрослых людей, которые должны защищать и обеспечивать право детей на счастливое детство. Этим вопросам в Российской Федерации уделяется приоритетное внимание на всех уровнях власти. По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты, направленные на создание достойных условий для роста и развития юных жителей страны, разработан целый комплекс мер поддержки семей с детьми», - написал Николай Козловский.

В Великих Луках проводится системная работа по модернизации сферы образования, укреплению и обновлению материально-технической базы школ и детских садов, капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений, расширению возможностей для разностороннего гармоничного развития подрастающего поколения великолучан, продолжил глава города.

«Всё это помогает нашей молодёжи добиваться успехов в учёбе и творчестве, спорте и общественной деятельности, вырастать настоящими патриотами Отечества. Дорогие мои юные друзья! Ваши улыбки, победы и достижения, хорошее радостное настроение – это самая лучшая, высокая награда для ваших педагогов, тренеров, родителей, – для всех взрослых», - заметил он.

Николай Козловский сердечно поблагодарил каждого, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения великолучан.

«Желаю дальнейших успехов в этом важном и благородном деле. Искренне желаю всем юным великолучанам крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, ярких впечатлений и событий! Будьте счастливы!» - заключил глава Великих Лук.