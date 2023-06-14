Общество

«Пылевой дьявол» поднялся в небо в Пскове. ВИДЕО

Пыльный вихрь (известный как «пылевой дьявол») поднялся в небо в Пскове. Видео опубликовано в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Анастасия Черняк / «Инцидент Псков»

Пыльный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения; высота составляет обычно 10—20 м (в ряде случаев может достигать несколько десятков метров), диаметр 1—5 м, время существования — от нескольких секунд до 1—2 минут.

В отличие от смерча (торнадо), пылевые (песчаные) вихри не достигают облаков.

Напомним, аналогичное явление в Пскове наблюдали и в прошлом году.