Общество

Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени

Прогнозируемый рост цен на кофе на 15% не приведет к массовому закрытию кофеен в России, однако стоимость чашки этого напитка в некоторых заведениях может вырасти к осени на 10-20 рублей, поделился с РИА Новости мнением основатель компании по обжарке кофе The Welder Catherine Дмитрий Бородай.

На прошлой неделе директор по маркетингу компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов рассказал РИА Новости о том, что цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках.

«Если разобрать работу, к примеру, небольшой московской кофейни, то сырьевая себестоимость составляет в ней в среднем 25-30%, зарплатный фонд — тоже 25-30% и аренда помещения — 7-20% от оборота. При повышении сырьевой себестоимости кофе на 15% от тех 25%, которые на него были заложены, в действительности расходы для кофеен вырастут примерно на 3-4%. В результате, вероятно, какие-то кофейни к осени пересмотрят свои финмодели и цены, для посетителей цена напитка станет выше на 10-20 рублей. Однако такие изменения на фоне общей инфляции не могут существенно повлиять на работу кофеен», - объяснил Бородай.

Он также отметил, что есть все основания полагать, что ситуация с ценами на кофе в России к концу года стабилизируется, и рынок подстроится под новые реалии.

«Мы все время вынуждены искать новых поставщиков зерен кофе, так как все они постоянно повышают цены — некоторые понемногу, на 3-5%, но часто, другие — сразу на 15%. В итоге мы тоже вынуждены были изменить цены на кофе в сторону повышения, но не так критично. Потому что, будучи несетевым заведением, заботимся о постоянных гостях», - говорит управляющий кафе «Овсянки» на Пресне Александр Кожущенко.

При этом основательница кофейни «Пышкин» Алина Тюльпина подчеркнула, что при резком повышении цен от поставщика, например на 15%, кафе будет вынуждено также повысить стоимость кофе и у себя. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы при высоком качестве кофе сохранять его цену на комфортном для наших гостей уровне», - добавила она.