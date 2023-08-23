Общество

Россияне назвали оптимальной пенсию в 69 тысяч рублей

Средний размер желаемой пенсии граждан РФ — 69 тыс. рублей, следует из результатов опроса «СберНПФ» и «Работа.ру». При этом самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тыс.), Московского региона (84 тыс.) и Самарской области (80 тыс.), а самые низкие — Челябинской (46 тыс.) и Свердловской (56 тыс.) областей, а также Республики Татарстан (53 тыс.).

Между тем средняя сумма страховых выплат по старости сегодня — 21,8 тыс., рассказали в Минтруде.

Международная организация труда определила, что средний размер пенсии должен быть не меньше 40% от утраченной зарплаты, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова, пишут «Известия».

По данным Росстата, в мае 2023-го это соотношение в России составило 26,7%. Эксперт считает, что причины такого низкого показателя связаны с несовершенствами порядка расчета поддержки и механизма индексации, а также с серыми схемами оплаты труда.