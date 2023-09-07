Общество

Диетолог посоветовала использовать кофейное масло в борьбе с прыщами

Эфирное масло кофе достаточно часто используется как в ароматерапии, так и в косметологии, отметила врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В составе косметических средств это вещество обладает антицеллюлитным и противовоспалительным действием, рассказала она.

«В кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот, которые прекрасно восстанавливают кожу, если мы используем его в качестве ингредиента масок или кремов домашнего производства. Также кофейное масло – прекрасный антицеллюлитный агент, мы можем добавлять его даже в покупные кремы, чтобы стимулировать кровообращение и тем самым способствовать проникновению полезных веществ, которые содержатся в этих косметических средствах, в более глубокие подкожные слои. Еще один важный момент: эфирное масло кофе содержит химическое соединение, которое имеет сильное противовоспалительное действие, поэтому оно может быть отличным помощником в борьбе с прыщами», – приводит слова Дюваль радио Sputnik.

Но наиболее распространенный способ применения кофейного масла – в качестве антидепрессанта, продолжила она.

«Кофейное масло хорошо использовать в качестве антидепрессанта в ароматерапии, это самый известный способ его применения. Можно добавить масло в специальный ароматический диффузор или просто капнуть на ватный диск, и аромат масла будет создавать бодрящий, стимулирующий эффект. Если вы нуждаетесь в стимуляции активности, например, в течение рабочего дня, эфирное масло кофе в этом плане – отличный помощник», – считает Дюваль.

По ее словам, продукт можно также использовать для сокращения количества кофе в рационе.

«Если человек не может контролировать количество и крепость напитка и постоянно пьет кофе, это может негативно сказываться на его нервной системе. Первым этапом выхода из этой зависимости может стать использование кофейного масла. Оно бывает пищевым и продается в кулинарных магазинах, его можно добавлять в смузи, придавая ему кофейный аромат, чтобы обеспечить плавный отказ от злоупотребления кофе», – посоветовала Дюваль.

При наличии нервных расстройств следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать кофейное масло, предупредила диетолог.