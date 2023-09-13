Общество

Суд обязал создать площадку для складирования снега в Палкино

Суд обязал создать площадку для складирования снега в Палкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в Печорский районный суд с административным иском, чтобы обязать администрацию городского поселения «Палкино» организовать обустройство площадки для складирования убранного с улиц снега зимой.

В поселке отсутствовало оборудование для накопления снега, вывозимого после уборки улиц в зимний период, площадка с водонепроницаемым покрытием и обвалованная сплошным земляным валом, либо снегоплавильная установка, что противоречит санитарным требованиям и негативно влияет на состояние окружающей среды.

Глава администрации городского поселения «Палкино» иск признала в полном объеме. Исковые требования удовлетворили.