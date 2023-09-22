Общество

Россиянам перечислили способы получить повышение зарплаты

У работников может быть три веских повода просить повышение заработной платы, в некоторых случаях оно может достигать 40%. Об этом в субботу, 23 сентября, рассказала директор по персоналу СДЭК Елена Ельнова.

Она отметила, что в целом по России изменение зарплаты происходит обычно раз в год, однако у сотрудников может быть три веских основания попросить прибавки.

«Первый — смена должности, когда зарплата растет вместе с позицией», — рассказала Ельнова в беседе с «Газета.Ru».

Второй случай связан с карьерным ростом, повышением эффективности и совершенствованием профессиональных навыков, в таком случае зарплату могут поднять на 15–40%, уточнила эксперт.

Третья причина обратиться к работодателю — это расширение компетенций сотрудника: появление дополнительной нагрузки или расширение функционала.

Кроме того, компания может самостоятельно проиндексировать заработную плату сотрудника из-за изменений на трудовом рынке, отметила Ельнова.