Общество

День бесплатной юридической помощи состоится в Псковской области 24 ноября

День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам состоится в Псковской области 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении «Ассоциации юристов России».

В этот день можно получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации проводятся в порядке «живой очереди», предварительной записи не требуется.

Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения, в том числе нотариусы и помощники нотариусов.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10:00 до 17:00.

Прием также будет организован в нотариальных конторах Псковской области и 12 «точках доступа», открытых в районах в рамках проекта «Территория права», поддержанного Фондом президентских грантов.

В Псковском отделении ежедневно (по рабочим дням) с 10.00 до 17.00 работает телефон, по которому можно получить консультацию - 8 953 235 67 67.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из ключевых направлений работы ассоциации. Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран.

Региональными отделениями АЮР во всех субъектах страны консолидировано и создано более 1 170 общественных приемных и центров оказания бесплатной юридической помощи, предоставляющих первичные правовые консультации гражданам на регулярной основе. Ежеквартально проводится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.