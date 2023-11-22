Общество

Минфин предложил запретить россиянам покупать иностранные акции

Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, который ограничивает возможность приобретения бумаг иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Cоответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке к документу», - говорится в документе.

Также предлагается отменить льготный налог, который сейчас доступен, если иностранные ценные бумаги приобретены за счет имущества на индивидуальном инвестиционном счете, пишет RuNews24.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года.