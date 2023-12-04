Общество

Очередь на въезд из Латвии в Россию под Псковом увеличилась втрое

Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за последние две недели увеличилась более чем в три раза, до 730 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных во вторник.

«"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - ред.) перед пунктом пропуска - 350», - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска «Убылинка» в очереди на въезд в РФ находятся 380 фур. При этом две недели назад в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находились 220 грузовиков.

Кроме того, по данным ФТС, сохраняются очереди на въезд в РФ со стороны Эстонии. На пункте пропуска «Шумилкино» в очереди на въезд - 50 грузовиков, на пункте пропуска «Куничина гора» - 62 большегруза.

Как пишет ТАСС, в середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В 2022 году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.