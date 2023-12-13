Общество

Базовую станцию мобильной связи запустили в печорской деревне Кулье

В деревне Кулье Печорского района установлена базовая станция сотовой связи благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Специалисты обеспечили доступ к высокоскоростному Интернету и устойчивой мобильной связи. Услугами связи охвачено более 110 жителей приграничного населенного пункта.

Ранее новая базовая станция была запущена специалистами в деревне Бор Новосокольнического района. В целом правительство региона уделяет большое внимание обеспечению устойчивой мобильной связи в малочисленных населенных пунктах. В 2023 году по проекту УЦН 2.0 установлены вышки в деревнях Дедовичского, Новосокольнического, Островского, Усвятского и Дновского районов, Опочецкого муниципального округа.

Отметим, что проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется в Псковской области в рамках договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает появление современной сотовой связи в малых населенных пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек.

Населенные пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путем голосования жителей региона.