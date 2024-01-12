Почти 300 млн рублей планируют потратить на формирование комфортной городской среды в Псковской области

Государственную программу «Формирование современной городской среды» на 2024-2029 годы утвердили в Псковской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Основной целью программы стало повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.
Куратором государственной программы назначили заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного. Ответственный исполнитель - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.
Объемы финансового обеспечения государственной программы на данный момент составляет 288 млн 223 тысяч 270 рублей.