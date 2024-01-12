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Общество

Почти 300 млн рублей планируют потратить на формирование комфортной городской среды в Псковской области

12.01.2024 16:26|ПсковКомментариев: 2

Государственную программу «Формирование современной городской среды» на 2024-2029 годы утвердили в Псковской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.

Основной целью программы стало повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Куратором государственной программы назначили заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного. Ответственный исполнитель  - комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Объемы финансового обеспечения государственной программы на данный момент составляет 288 млн 223 тысяч 270 рублей.

Теги: #комфортная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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