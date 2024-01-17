Общество

Температура ниже нормы прогнозируется в ближайшие 10 дней в СЗФО

Температура ниже нормы прогнозируется в течение 10 дней в Северо-Западном федеральном округе, сообщил на пресс-конференции в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также температура ниже нормы ожидается на севере Центрального федерального округа. В других регионах России, по словам Вильфанда, будет теплее нормы.

«Прогноз на ближайшие 10 дней выглядит следующим образом - существенное повышение температуры в Приволжском федеральном округе, на Урале, в западной и средней Сибири», - приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что морозы до -10 градусов ожидаются в Псковской области крещенской ночью.