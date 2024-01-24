Общество

УМВД: Случаи домашнего насилия участились в Псковской области

Количество преступлений в сфере домашнего насилия в Псковской области выросло в 2023 году на 6%. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Количество выявленных случаев домашнего насилия выросло почти на 6%. Это произошло, в частности, потому что больше стали обращать внимание на эти преступления, и число выявленных случаев выросло», - рассказал Алексей Овсянников.

По его словам, за год в Псковской области выявили 286 преступлений в сфере домашнего насилия, из них 60 фигурантов - женщины.