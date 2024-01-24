Общество

Журналистов ПЛН наградили за освещение деятельности регионального УМВД

Журналистов медиахолдинга «Гражданская пресса» наградили за содействие в освещении деятельности УМВД России по Псковской области. Награждение состоялось 25 января на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благодарности получили коллектив Псковской Ленты Новостей, заместитель главного редактора - выпускающий редактор ПЛН Михаил Синёв, обозреватель ПЛН Юлия Магера, специальный корреспондент радиостанции ПЛН FM (102.6 FM) Любовь Кузнецова, а также коллектив «МК в Пскове» - главный редактор «МК в Пскове» Ирина Каплан, корреспондент «МК в Пскове» Екатерина Мазепина.

Награды журналистам вручил начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.