Общество

В «Михайловское» прилетели лебеди

Лебеди-кликуны начали возвращаться из тёплых мест в псковские пушкинские места, в мемориальные усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом сообщает музейная пресс-служба со ссылкой на сотрудника Пушкинского заповедника Алексея Михайлова, которому удалось сфотографировать дорогих гостей на Сороти, близ Михайловского и Тригорского, у подножья городища «Савкина горка» и в разливе озера Маленец у Мельницы Крылатой.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник)

В музее рассказали, что, по наблюдениям орнитологов, лебеди-кликуны обычно улетают на зимовье на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. На места гнездовий, утверждают исследователи, кликуны прилетают парами в течение всей весны, начиная с середины марта. В заповеднике предположили, что столь раннее возвращение птиц в Святогорье позволяет надеяться на раннюю и дружную весну, на скорое тепло, по которому после необычайно холодного января и морозов в феврале все уже очень соскучились.

Подлинными же вестниками весны в «Михайловском» по традиции считают серых цапель, чья колония расположена в соснах у Черного (Ганнибалова) пруда, сразу за околицей пушкинского имения. Цапли селятся здесь уже более четверти тысячелетия. Это подтверждается исповедными росписями за 1740 год, в которых упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво» — от старого русского слова «зуи», которым в здешних местах и обозначали серых цапель. Когда во второй половине ХХ столетия Пушкиногорье стремительно превратилось в туристическую Мекку, и посетителей стали принимать целыми экскурсионными «поездами», у сотрудников музея были опасения, что птицы не выдержат многократно возросшей антропогенной нагрузки и покинут родные места. Но, по счастью, этого не случилось: цапли привыкли к многотысячным потокам людей и насиженных мест не оставили.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что серые цапли обычно возвращаются в свои дома в Михайловском во второй, реже — в первой декаде марта.