Общество

Жители Псковской области могут поддержать регион на голосовании выставки «Россия»

На сайте международной выставке-форуме «Россия» ведется голосование за экспозиции регионов-участников. Свой голос можно отдать за самый оригинальный стенд, за экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, можно выбрать все номинации сразу - всего их 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в системе или зарегистрировать новую учетную запись через приложение или сайт выставки.

Узнать о голосовании более подробно, ознакомиться с результатами выбора за прошлую неделю и проголосовать можно в мобильном приложении в разделе «Голосование» и на сайте.

Мобильное приложение доступно на всех смартфонах в библиотеках приложений.