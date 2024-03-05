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Общество

Наталья Мельникова об одной из самых востребованных мер соцподдержки

05.03.2024 12:50|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Международного женского Дня 8 Марта управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, какие изменения произошли в правилах назначения единого пособия в 2024 году.

 

— Более года Фонд пенсионного и социального страхования РФ осуществляет выплату единого пособия жителям региона. Напомните, какие категории псковичей имеют право на эту выплату?

— Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики России. Что касается единого пособия, то это мера государственной поддержки семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Пособие могут получать как беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), так и родители или законные представители детей от 0 до 17 лет.

— Размер выплаты в этом году не изменился?

— Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет, и 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, если пособие назначается беременной женщине.

С 1 января 2024 года выплата увеличена, так как в регионе определены новые величины прожиточных минимумов.

Теперь беременные женщины могут получать — 8 337,50 (50%) рублей, 12 506,25 (75%) рублей и 16 675 (100%) рублей соответственно.

Для семей с детьми размер пособия составляет — 7 419,50 (50%) рублей, 11 129,25 (75%) рублей и 14 839 (100%) рублей.

Добавлю, что в Псковской области единое пособие получают более 500 беременных женщин и родители более чем 36 000 детей. Сегодня это одна из самых востребованных мер социальной поддержки, которую предоставляет региональное отделение СФР.

— Скажите, изменились ли правила назначения и выплаты единого пособия в 2024 году для тех, кто будет подавать заявление на продление выплаты или сделает это впервые?

— Нужно отметить, что некоторые изменения в правилах назначения единого пособия применяются уже с 1 декабря 2023 года. Так, в доход больше не учитываются единовременные денежные поощрения, выплачиваемые при присвоении звания «Мать-героиня» или награждении орденом или медалью ордена «Родительская слава», а также доходы в виде процентов по номинальным счетам в банках, открытым на опекаемых детей в возрасте до 18 лет.

Помимо этого изменились правила учета доходов от самозанятости. Если у трудоспособных членов семьи одновременно есть доходы от трудовой деятельности или пенсия и заработок по самозанятости, то доход будет учитываться по старым правилам, то есть заработок от самозанятости может быть любым, при этом общий доход семьи меньше прожиточного минимума на человека, то пособие назначат при соблюдении прочих условий. Если же у родителя в расчетном периоде был заработок только от самозанятости и все месяцы в расчетном периоде он являлся самозанятым, то для назначения единого пособия сумма такого дохода должна быть не менее 2 МРОТ в год. Если самозанятость оформлена не все 12 месяцев в расчетном периоде, то минимальная планка будет пропорционально уменьшена.

С 1 июня 2024 года в расчет общего дохода семьи не будет включаться заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время и изменится учет алиментов.

Если размер алиментов определен на основании соглашения или устной договоренности и этот размер меньше установленных Семейным кодексом гарантий, то алименты будут учитываться в размере ¼ МРОТ на 1 ребенка, ⅓ МРОТ на 2 детей, ½ МРОТ на 3 и более детей. Если размер алиментов установлен судом или открыто исполнительное производство, то Социальный фонд учтет фактически выплаченные суммы алиментов.

— Какие доходы семьи учитываются при определении права на единое пособие?

— Основные доходы, которые учитываются при определении права семьи на пособие, это заработная плата, выплаты по больничным листам, отпускные, стипендии, пенсии, пособия, компенсации в соответствии с законодательством, проценты по вкладам, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, пособие по безработице, выплаты правопреемникам, алименты, доходы от аренды и реализации имущества, выигрыши в казино, а также доходы, полученные за пределами страны.

Важно помнить, что доходы учитываются до вычета налогов. В расчет берется 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед месяцем подачи заявления.

— Напомните об основных критериях для назначения пособия?

— Я уже отмечала, что основным критерием для назначения единого пособия является невысокий доход семьи, ниже величины прожиточного минимума на душу населения на члена семьи. Специалистами фонда проводится комплексная оценка нуждаемости. Она включает в себя набор имущественных критериев (учет недвижимого имущества, движимого имущества, оценку финансовых накоплений, в том числе доходы по процентам от вкладов в банках, а также оценку использования трудового потенциала граждан).

Таким образом, семья вправе владеть как квартирой, так и домом. Если же у семьи 2 квартиры или 2 дома, то площадь на каждого члена семьи не должна превышать 24 и 40 метров соответственно.

Семья вправе иметь в собственности автомобиль. Две машины может иметь многодетная семья, семья, в которой есть инвалид или автомобиль получен в качестве меры государственной поддержки.

— Какое имущество не учитывается при комплексной оценке дохода семи?

— Не учитывается недвижимое имущество, находящееся под арестом, в отношении которого установлен запрет на регистрационные действия, или если в совокупной собственности у семьи менее 1/3 его площади.

Также не учитываются автотранспортные средства, находящиеся под арестом, в розыске, если в отношении них установлен запрет на регистрационные действия, а также находящиеся в собственности у опекаемых детей.

C 1 декабря 2023 года не учитываются доходы в виде процентов по номинальным счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой, но наличие такого счета необходимо подтвердить в течение 10 рабочих дней соответствующим документом.

При наличии сбережения на счете необходимо убедиться, что годовой доход от процентов не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе.

— Что считается объективным основанием для отсутствия дохода?

— Для назначения единого пособия важно, чтобы у всех взрослых членов семьи были трудовые доходы или объективные причины его отсутствия (так называемое правило нулевого дохода).

Правило нулевого дохода не применяется, если в течение года у заявителя был доход от трудовой деятельности, пенсии, пособия, стипендии даже в течение короткого периода времени. Если такого дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчётного периода должны быть закрыты объективными обоснованиями, такими как:

  • беременность, при условии, если в расчетном периоде беременность составляла 6 месяцев и более или срок беременности женщины на момент обращения 12 недель и более;
  • уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
  • уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства первой группы;
  • уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком (официально оформленный в СФР);
  • обучение на очной форме (если не выплачивалась стипендия);
  • срочная служба по призыву в армии и 3-месячный период после демобилизации;
  • прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более;
  • безработица (учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
  • семья являлась или является многодетной (применяется к одному из родителей);
  • заявитель является единственным родителем, единственным законным представителем;— отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Также с 1 июня 2024 добавится еще одна объективная причина отсутствия доходов - это нахождение под домашним арестом, в том числе на срок не более трех месяцев со дня освобождения.

— Если в семье несколько детей, необходимо ли подавать заявление на каждого?

— На всех детей подается одно заявление. Пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей. Единое пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты достижения ребенком 17 лет или даты обращения за назначением указанного пособия. Выплата назначается на 12 календарных месяцев. Для назначения на следующий период нужно подать новое заявление.

— Как происходит зачисление денежных средств?

— Зачисление выплаты происходит тем способом, который был указан в заявлении: на банковский счет, к которому выпущена карта «Мир», или по месту проживания в почтовом отделении. Способ доставки в дальнейшем можно изменять.

Последующие выплаты для получателей пособий на счета в кредитных учреждениях осуществляются в единый день перечисления детских пособий Социального фонда - 3 числа каждого месяца за предыдущий. Для тех, кто выбрал получение указанных мер социальной поддержки через организации федеральной почтовой связи, денежные средства доставляются по графику с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются ежемесячные пособия и выплаты. При этом, если 3 число выпадает на праздничный или выходной день, то пособие выплачивается в предшествующий ему рабочий день.

— Каковы способы подачи заявления?

— Для получения пособия нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу ОСФР по месту жительства. Также заявление можно подать и через МФЦ.

Заявителем в заявлении порой допускаются неточности, такие как: опечатки в фамилии, имени, отчестве и дате рождения детей и супругов, не указание в составе семьи всех членов семьи и многое другое. Это в свою очередь может повлечь за собой отказ в назначении единого пособия. Поэтому нужно внимательно вводить данные о членах семьи, отражать дополнительные сведения о семье, например, прохождении военной службы заявителем или членами семьи, наличие статуса многодетной семьи, осуществление ухода за пожилым человеком и т. д.

Добавлю, что псковичи при возникновении у них каких либо вопросов могут задать их, позвонив по номеру регионального контакт-центра ОСФР по Псковской области: 8-800-200-00-98.

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Источник: Псковское отделение Социального фонда России

Пресс-портрет
Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #выплаты #Социальный фонд России #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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