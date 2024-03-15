Общество

Ввоз 16 млн белорусских куриных яиц проконтролировали в Псковской области

Ввоз 16 млн пищевых куриных яиц из Республики Беларусь через российско-белорусский участок государственной границы РФ в Псковской области проконтролировали должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора за прошедшие 2 недели марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении всех партий поступившей продукции государственные инспекторы управления провели ветеринарный контроль.

Товар соответствовал ветеринарно-санитарным требованиями Российской Федерации и Евразийского экономического союза и был направлен в адреса грузополучателей.