Общество

Делегация Псковского облсовпрофа с рабочим визитом прибыла в Брест

Делегация председателей областных отраслевых организаций профсоюзов Псковской области во главе с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым прибыла с рабочим визитом в Брест (Республика Беларусь). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участники делегации встретились с председателем Брестского областного объединения профсоюзов Александром Рогачуком. В плане работы делегации - встречи с руководителями отраслевых профсоюзов и профактивом, обсуждения, обмен опытом, участие в мероприятиях.

«Мы достаточно плотно взаимодействуем с Брестским профобъединением. В прошлом году у нас было подписано соответствующее соглашение, которое наполнено реальными делами, реальными мероприятиями, и во время этого визита мы встретимся с председателями отраслевых профсоюзов. Мы очень горды и благодарны руководству объединения профсоюзов за то, что нас включают в мероприятия, которые традиционно проходят на Брестской земле, посвященные началу Великой Отечественной войны. Это память! Это то, что сегодня необходимо передать нашим детям», – прокомментировал встречу Игорь Иванов.

В частности, состоится встреча профсоюза торгового единства, где продолжится разговор о совместной кооперации, о продвижении российских и белорусских товаров. «Пройдет встреча с профсоюзом жизнеобеспечения, есть о чем говорить, в рамках реализации отраслевых соглашений, которые действуют. Опыт необходимо транслировать. Чем мы больше будем интегрироваться, тем это больше пользы принесет нам всем. Это современная реальность, у нас союзные государства, другого пути у нас нет», - заключил Игорь Иванов.