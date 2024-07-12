Общество

Арбитражный суд Псковской области опроверг фейк о привлечении их сотрудника к ответственности

Арбитражный суд Псковской области выступил с опровержением информации о привлечении судьи Арбитражного суда Псковской области Светланы Циттель к административной ответственности.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в суде, в результате мониторинга информационных ресурсов был выявлен материал, содержащий сведения о поступлении в Псковский областной суд материалов по делу об административном правонарушении в отношении Светланы Циттель.

«Данная информация является недостоверной. Таких материалов в производстве Псковского областного суда не имеется», - заявили в суде.

Специалисты добавили, что для привлечения судей к ответственности необходимо согласие Квалификационной коллегии судей Российской Федерации или региона.

«Повышайте свои знания и доверяйте только проверенным источникам информации», - заключили в суде.