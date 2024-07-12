Число совершенных мигрантами экстремистских преступлений в России выросло на 55%

В России за первое полугодие 2024 года число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 55%, заявили в Следственном комитете после совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
По данным СК, за 6 месяцев этого года на 5% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами, на 25% - развратных действий в отношении детей.
Бастрыкин отметил, что «проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, привлекающими иностранную рабочую силу», пишет «Интерфакс».
Он поручил руководителям следственных управлений «сконцентрировать усилия на пресечении злоупотреблений должностных лиц, влекущих нецелевое расходование бюджетных средств, а также потребовал принципиально реагировать на нарушения миграционного законодательства и эффективно пресекать криминальную организованную деятельность по массовому завозу иностранной рабочей силы».