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Общество

Число совершенных мигрантами экстремистских преступлений в России выросло на 55%

16.07.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

В России за первое полугодие 2024 года число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 55%, заявили в Следственном комитете после совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

«Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учета особенностей местной миграционной ситуации», - сказал Бастрыкин на совещании.

По данным СК, за 6 месяцев этого года на 5% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами, на 25% - развратных действий в отношении детей.

Бастрыкин отметил, что «проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, привлекающими иностранную рабочую силу», пишет «Интерфакс».

Он поручил руководителям следственных управлений «сконцентрировать усилия на пресечении злоупотреблений должностных лиц, влекущих нецелевое расходование бюджетных средств, а также потребовал принципиально реагировать на нарушения миграционного законодательства и эффективно пресекать криминальную организованную деятельность по массовому завозу иностранной рабочей силы».

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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