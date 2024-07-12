Общество

Памятную доску бойцу СВО установят на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Вопрос об установке мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно), гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке рассмотрели на заседании Псковской городской Думы, которое прошло в среду, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руслан Шейка погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики в августе 2023 года.

Мемориальную доску установят на фасаде дома №28А по улице Кузбасской Дивизии в Пскове, в котором он проживал.