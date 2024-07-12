Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Александр Козловский приехал на региональную неделю в Псковскую область. Какие у него планы? Куда депутат уже успел съездить, что еще планирует посетить, с кем встретиться? С какими вопросами к нему обращаются граждане? На эти и другие вопросы парламентарий ответит в беседе с ведущим Александром Савенко.

Также депутат расскажет, какие самые важные законопроекты приняла Госдума за последние месяцы, как идет согласование кандидатуры нового сенатора от Псковской области и каких изменений он ждет после обновления руководства «Единой России» в связи с переходом на новую должность экс-секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.