Новогодние выходные продлятся 11 дней

Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января - на среду 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. <...> А новогодние каникулы 2025-2026 года начнутся 31 декабря 2025 года», - сказал он.

Министр также рассказал о майских выходных, они продляться 8 дней, пишет ТАСС.