Причины головной боли в жару назвал невролог

Обезвоживание, резкие перепады температуры, длительное пребывание на солнце, повышение артериального давления могут быть причинами головной боли в жаркую погоду, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
Кроме того, по словам врача, в жару велик риск теплового удара, который может случиться при длительном пребывании на солнце или в жарком помещении. Одним из симптомов теплового удара является головная боль, которая возникает, поскольку организм перегревается и не может эффективно регулировать температуру, пишет РИА Новости.
Мартынов также рассказал, что причиной головной боли может быть повышение артериального давления в ответ на жару. Организм, пытаясь адаптироваться к высоким температурам, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может вызывать неприятные ощущения в голове.