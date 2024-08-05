Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» об онкологии и семейной поддержке

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 9 августа, в гости к ведущим Анастасии Осиповой и Олегу Добрынину придет главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров. Он поможет разобраться в вопросах лечения рака в Псковском регионе и даст практические рекомендации семьям, столкнувшимся с этим недугом.

Слушайте программу «Семейные ценности» каждую вторую пятницу месяца.