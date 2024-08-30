Общество

Ресторан-бистро «Лёвенъ»: Удивительно вкусно. ЛОНГРИД

Ресторан-бистро «Лёвенъ», который только три месяца назад открылся в Пскове, способен удивить как истинных гурманов - любителей экспериментов и новых вкусовых сочетаний, так и тех, кто просто любит хорошо и вкусно поесть.

«Многие блюда нашего меню - это как глоток свежего воздуха. Эффект "Никогда такого раньше не пробовал!" - это то, чего мы хотим достичь», - отмечает шеф-повар ресторана «Лёвенъ» Антон Беляевский.

Интересно и здание, где разместился ресторан. Это объект культурного наследия регионального значения. Дом известен тем, что на рубеже XIX-XX веков в нем находился оптовый винный склад Иоганна-Константина Лёвена, именем которого и назвали ресторан.

О работе по восстановлению исторического облика здания, а главное — о русско-французской концепции ресторана, изменениях в его меню и самых популярных блюдах, которые уже оценили псковичи и гости города — в новом лонгриде Псковской Ленты Новостей.