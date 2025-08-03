Общество

Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области

Полковник полиции Юрий Федоров назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД РФ по Псковской области

Юрий Федоров родился 26 февраля 1974 года в Гдовском районе. С 1992 по 1996 был курсантом Калининградской Высшей школы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Начал службу в органах внутренних дел в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения розыскной работы отдела по раскрытию тяжкий преступлений криминальной милиции УВД города Пскова. С 1996 по 2001 год занимал оперативные должности в управлении уголовного розыска криминальной милиции при УВД Псковской области. С 2001 по 2007 год возглавлял отделы в Палкинском и Невельском районах. С 2007 по 2008 был начальником управления по борьбе с организованной преступностью при УВД России по Псковской области. С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя начальника криминальной милиции УВД по Псковской области. В период с 2010 по 2016 занимал руководящие должности в УВД Псковской области. С 2016 по июль 2025 года руководил управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

С 28 июля 2025 года назначен заместителем начальника управления МВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Награжден государственными и ведомственными наградами: медаль «За отличие в службе» III, II, I степени, медаль «За боевое содружество», медаль «За доблесть в службе», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.