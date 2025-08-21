Фотофакт: Паука-осу заметили в псковской деревне Загорицы

В деревне Загорицы Псковского района заметили паука-осу 27 августа, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: группа «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«В деревне Загорицы (Писковичи) 27 августа обнаружен вот такой товарищ. Будьте аккуратны», - отметил очевидец.
Фото: Луиза Сарафанова / «Жесть по-псковски»
В комментариях выложили еще одно фото паука-осы, сделанное в Загорицах.
Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщало, что членистоногое не ядовитое, но укус может вызвать аллергическую реакцию.
Укус паука-осы мало чем отличается от укуса осы, пчелы. По данным ряда источников, на месте возникает острая боль, также может наблюдаться ощущение дискомфорта, зуд, припухлость и покраснение.