Содействия в решении проблем Завокзалья попросил у Александра Котова местный житель

С просьбой помочь в решении комплекса проблем микрорайона Завокзалья к спикеру Собрания Александру Котову обратился житель улицы Паровозной Михаил Михайлов. Приём граждан по личным вопросам состоялся в общественной приёмной партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Один из главных вопросов – безопасность пешеходов при пересечении железнодорожных путей, через которые лежит путь к пешеходному мосту. Ранее проблема неоднократно поднималась на сходах граждан совместно с депутатом по округу Алексеем Севастьяновым, представителями Октябрьской железной дороги и администрации города Пскова, на которых были найдены способы решения и определена поэтапность работ.

На сегодняшний день часть из намеченного плана выполнена: перекрёсток у переезда заасфальтирован, подключено освещение, на проезжей части разметкой обозначен пешеходный переход, идёт проектирование тротуаров. Железная дорога предпринимает попытки оборудовать переход через железнодорожные пути.

Однако, по словам заявителя, вдоль улицы не хватает дорожных знаков об ограничении скорости. Кроме того, он попросил продлить освещение до пешеходного моста.

Михаил Михайлов также обозначил вопрос экологической безопасности. По его словам, на весь жилой массив, в котором насчитывается около 300 частных домов, оборудована лишь одна площадка для сбора отходов. Единственный контейнер быстро наполняется, мусор вывозят редко, а территория вокруг бывшего депо и складских помещений загрязнена мазутом.

Выслушав доводы жителя Завокзалья, Александр Котов пообещал направить обращение руководству Октябрьской железной дороги с просьбой навести в порядок в зоне железнодорожного переезда. Вопросы повышения безопасности на перекрёстке, обустройства контейнерной площадки и освещения будут проработаны совместно с муниципалитетом.