Общество

Псковский врач объяснил, почему важно вакцинироваться

О важности вакцинации напомнил главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности».

«Есть много противников вакцинации. Я доктор по пяти медицинским специальностям, и у меня все дети вакцинированы. Какой смысл в вакцинации? Смысл в том, чтобы подготовить человеку защиту от любой болезни. Эту защиту обеспечивает иммунная система, - рассказал врач. - Наша задача состоит в том, чтобы подготовить иммунную систему. Прививка – это слабая инфекция, которая не вызывает заболевания, но вызывает напряжённость. Она не избавляет человека от болезни, а позволяет ему пережить эту болезнь в более лёгкой форме».

Напомним, в Псковской области продолжается вакцинация против гриппа.