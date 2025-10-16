Общество

Смотр зимней формы провели в псковском университете ФСИН

Личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России готов к переходу на зимнюю форму одежды, сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Строевой смотр прошли все сотрудники и курсанты Псковского филиала образовательной организации.

Проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов, внешний вид постоянного и переменного состава.

В соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы, отметили в учебном заведении.