Спорт

Матчем «Луки-Энергия» - «Текстильщик» стартует второй круг первенства России среди команд клубов ПФЛ

В пятницу, 19 октября, в 18.00 на стадионе «Экспресс» матчем «Луки-Энергия» - «Текстильщик» стартует второй круг ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ. Соперник великолучан - абсолютный лидер первого круга. У «Текстильщика» все лучшие показатели турнира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Эти футболисты не проиграли ни единого матча в первой половине турнира, завершив только три из них вничью. У «Текстильщика» больше всех побед, самая результативная атака и самая прочная оборона, и как следствие лучшая разность мячей. У команды и самая высокая посещаемость.

Одержав 5 побед на старте нынешнего сезона, ивановская команда прочно обосновалась на первой строчке в турнирной таблице. Такой победный старт удивил даже старожилов ивановского футбола.