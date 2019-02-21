Спорт

Соревнования по бегу «Псковский TRAIL» впервые провел клуб «PRO SPORT»

Клубные соревнования «PRO SPORT» - «Псковский TRAIL» - впервые прошли в Пскове сегодня, 23 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, главной задачей участников соревнований было пробежать вокруг двух мостов - Ольгинского и им. 50-летия Октября - как можно быстрее. При этом по льду реки Великой бежать было запрещено.

Победители выявлялись в среди мужчин и женщин о 16 лет и старше, а также среди мужчин и женщин — спортсменов школы бега «PRO SPORT». Женщины бежали 5 км, мужчины — 10.

По итогам соревнований среди мужчин в тройку призеров вошли: Иван Никитин (35:20), Даниил Светлов (37:00 + 1:40) и Максим Бобровский (38:38 + 3:18). Среди мужчин - спортсменов школы бега «PRO SPORT» три первых места завоевали: Константин Тепляков (40:52 + 5:32), Сергей Кузьмин (42:01 + 6:41) и Сергей Иванов (44:25 + 9:05).

Среди женщин в тройке призеров: Екатерина Никитина (20:20), Екатерина Фурдела (25:34 + 5:14) и Михайлова Ирина (25:59 + 5:39, она же показала первый результат среди спортсменов школы бега). Второй результат среди спортсменок школы у Ирины Марковой 27:26 + 7:06, третий - у Натальи Репиной 28:34 + 8:14.

Победители и призеры соревнований получили медали, грамоты и призы.

