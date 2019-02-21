Спорт

Спортсмены клуба «PRO SPORT» завоевали медали Пулковского полумарафона

Спортсмены Бегового клуба «PRO SPORT» завоевали призовые места на Зимнем «Пулковском» полумарафоне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, Константин Тепляков занял 3 место на дистанции 10 км (41:44), Дмитрий Жеребцов - 5 место на 21,1 км (1:29:16)

24 февраля в честь Дня защитника Отечества впервые в Санкт-Петербурге прошел Зимний «Пулковский» полумарафон. Старт состоялся на юге города в Пулковском парке. К участию допускались мужчины и женщины 18 лет и старше (на юниорские дистанции 5 км и 10 км от 10 лет и старше, на детскую дистанцию 1 км от 4 до 9 лет).