Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет с командой «Ленинградец» в Петербурге

Первый официальный матч возобновившегося Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ «Луки-Энергия» 13 апреля проведет в Санкт-Петербурге с дебютантом турнира - командой «Ленинградец». Матч пройдет на стадионе «Нова Арена». Игра начнется в 15.00. Главным арбитром матча назначен Юрий Карпов из Петрозаводска, инспектором матча - пскович Александр Беляков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

В предстоящем субботнем поединке не сможет принять участие 18-летний полузащитник великолучан Владислав Шепелев, заработавший в игре со «Знаменем Труда» 4-е предупреждение в сезоне. А вот у 19-летнего защитника Руслана Баширова и у 36-летнего полузащитника Максима Астафьева дисквалификация уже закончилась.

Два футболиста «Ленинградца» по состоянию на сегодняшний день находятся в лазарете. Это Илья Баннов и Никита Хлусов.