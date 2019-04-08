Спорт

Псковский марафон PRO SPORT 2019 пройдет 28 апреля

Псковский марафон PRO SPORT 2019 пройдет по центральным улицам Пскова 28 апреля.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин, соревнования от PRO SPORT выходят на новый уровень. «В прошлом году мы провели полумарафон, а в этом году дистанция увеличилась, теперь мы проводим марафон. В 2019 году по улицам Пскова должно было пройти два марафона: Псковский марафон и Марафон PRO SPORT, но организаторы Псковского марафона отменили свой старт, а мы тогда постараемся за себя и за тех ребят. Жаль, что стартов стало меньше, но, уверен, жители нашего региона не успеют соскучиться. Беговых стартов на всех хватит», - отметил Александр Кузьмин.

Псковский марафон станет первым этапом соревнований «Кубок PRO SPORT».

Второй этап - гонка с препятствиями - будет проходить 7 июля в Ваулиных Горах на дистанции 1, 5 и 10 км, а третий этап - Псковский Trail Сверхмарафон PRO SPORT 2019 - 25 августа в Печорском районе (дистанции 1, 10, 25 и 50 км).

Соревнования пройдут на дистанциях 1 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км.

Регистрация участников уже открыта. Зарегистрироваться для участия в Псковском марафоне можно ЗДЕСЬ.

В соревнованиях принимают участие любители бега 2012 года рождения и старше.

К участию в забеге на 21,1 км и более допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 18-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу.

На старт забега на 10 км допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 16- летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу.

На старт 10 км с техникой скандинавской ходьбы допускаются спортсмены с 10 лет.

Всем участникам при себе обязательно иметь справку о состоянии здоровья, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, необходимо быть с родителями. Участникам на длинные дистанции желательно иметь страховой полис.

Программа соревнований:

27 апреля

с 15.00 до 19.00 выдача номеров и чипов для жителей г. Пскова.

Адрес: ул. Ленина, д. 2К1, здание «Центра студенческих инициатив»

28 апреля

09.00 - Начало выдачи номеров и чипов для иногородних спортсменов

11.00 - Торжественное открытие соревнований

11.30 - Старт на 1 км

12.00 - Старт на 10.5 км, 21,1 км и 42,2 км

12.30 - Награждение в группах на 1 км

13.00 - Награждение в группах на 10,5 км

14.00 - Награждение в группах на 21,1 км

16.00 - Награждение в группах на 42,2 км

17.00 - Выключение хронометража.

Подробная информация в группе ВКонтакте https://vk.com/cupprosport60 или на сайте www.prosport60.ru.

Все вопросы можно задать по номеру +79118826319.

Информационным партнером марафона выступает Псковская Лента Новостей.