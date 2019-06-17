Спорт

Россия завоевала 44 золотые медали на Европейских играх в Минске

Сборная России выиграла 44 золотые медали на вторых Европейских играх, прошедших в белорусской столице. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» в воскресенье, 30 июня.

Источник: «Reuters»

Всего у отечественной сборной на счету 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых. На втором месте находится команда из Белоруссии, у нее 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград (всего - 69). Третье место заняла сборная Украины с 51 медалью (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Как пишет портал «Известия», 30 июня стало известно, что Россия досрочно стала победителем медального зачета соревнований.

Напомним, Европейские игры, или Европиада, - это региональные международные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана - Баку. Тогда сборная России стала лидером в медальном зачете.