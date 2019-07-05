Спорт

В УМВД России по Псковской области прошли соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой

В рамках спартакиады УМВД России по Псковской области прошли соревнования по преодолению полосы препятствий среди сотрудников органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего в состязании приняли участие 30 комманд из подразделений и территориальных органов УМВД России по Псковской области.

Согласно регламенту, состязания проводились в двух возрастных категориях: до 35 лет и свыше. Участникам необходимо преодолеть целый ряд специально предусмотренных элементов: «стена», «лабиринт», «разрушенный мост» и другие, а также поразить мишени из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

Подобные дистанции требуют от участника выносливости и хорошей физической подготовки: спортсмен должен преодолеть препятствия с ускорением, а также точно поразить 5 мишеней.

В командном зачете победу одержала команда Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, второе место досталось сборной команде Управления по работе с личным составом и Центра профессиональной подготовки УМВД, а «бронзу» завоевали сотрудники ОМВД России по Порховскому району.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет лидер – Сергей Судаков, «серебро» досталось Александру Абрамову, а почетное третье место занял Александр Сукманов.

В возрастной категории свыше 35 лет победу одержал Дмитрий Шрайнер, второе место – Игорь Бутцев, завершает тройку лидеров – Бронислав Морозов.

Теперь команда-победитель – УКОН УМВД России по Псковской области отправится на подобные межрегиональные соревнования в Уфу. Они пройдут уже в августе.