Спорт

ФК «Луки-Энергия» в понедельник проводит домашний матч с «Ленинградцем»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в понедельник, 5 августа, на стадионе «Экспресс» проводит домашний матч 1/64 финала Олимп-Кубка России сезона-2019/2020.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев, в роли соперника в предстоящем кубковом матче выступит лидер группы «Запад» команда «Ленинградец», представляющая в турнире Ленинградскую область.

Начало игры в 18.30.

Великолучане после трех туров имеют в своем активе четыре очка и занимают 8-е место в турнирной таблице, отставая от соперника на 3 очка.

Предстоящий поединок обещает быть боевым и упорным, интересным и захватывающим футбольным зрелищем.

Великолучанам, в случае положительного результата в этом поединке, предстоит 21 августа сразиться на «Экспрессе» с командой ФНЛ - калининградской «Балтикой».

Клуб выражает огромную благодарность болельщикам за постоянную и горячую поддержку команды, как в предыдущих домашних матчах, так и в выездных играх, и надеется на ещё более грандиозную и эмоциональную поддержку в понедельник на игре с «Ленинградцем».