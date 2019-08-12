Спорт

«Псков-747» сегодня встречается с «Казанкой»

Программу 5-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» откроет встреча между столичной «Казанкой» и «Псков-747». Матч состоится сегодня, 15 августа, на московском стадионе «Сапсан Арена». Стартовый свисток петербургского арбитра Ивана Абросимова прозвучит в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

Напомним, что в прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:1. «Казанка» стала серебряным призером первенства-201/19.