Спорт

Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: В этом году мы впервые за три года провели зиму плодотворно

«В этом году мы впервые за три года провели зиму плодотворно, а это серьезный подготовительный период. Мы смогли участвовать в турнире полпреда в Санкт-Петербурге и смогли выехать на спортивный сбор», - рассказал главный тренер футбольного клуба «Псков-747» Игорь Васильев сегодня, 19 сентября, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, комментируя успешное начало сезона клуба.

Он отметил, что лучше всего устраивать подобные сборы два раза в год, однако это требует немалых затрат.

«Помимо того, что и мы неплохо начали чемпионат, так еще и ребята 2005 года, которые были с нами - 5 человек, они костяк команды МРО «Северо-Запад в этому году. Двое из них сейчас в сборной Северо-Запада участвуют в финале чемпионата России. Это очень важно», - заявил Игорь Васильев.

Он рассказал, что на протяжении последних лет руководство клуба старается укомплектовывать все команды местными ребятами. «Но некоторые потери мы понесли еще до начала чемпионата: двое ведущих игроков получили серьезные травмы, поэтому были вынуждены приглашать ребят со стороны. Сезон длинный. К сожалению, мы несем потери после каждого тура, а возможности держать большой состав, включающий до 30 человек, у нас нет», - рассказал главный тренер.

Игорь Васильев отметил, что главное - это отсутствие большого количества травм у футболистов. «Команды, у которых есть возможность укомплектовываться более ровно, не 11 человек, а 22-25, у них на протяжении всего турнира больше шансов. Все наши ребята очень стараются и держат себя в форме», - заключил он.