Спорт

В добавленное время псковские футболисты проиграли московской «Родине»

Футбольный клуб «Псков-747» на своем поле проиграл московской команде «Родина» со счетом 1:2. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч состоялся 5 октября, начался в 15.00.

Источник: Youtube-канал #ПсковскийСпорт TV

Первыми отличились псковские футболисты: на 23-й минуте гол в ворота москвичей забил защитник Арсений Ягодкин. Однако на 60-й минуте «Родина» отыгралась: сравнял счет полузащитник Георгий Алисеевич. А в добавленные ко 2-му тайму минуты мяч в сетку «Псков-747» отправил нападающий Даниил Лопатин.

Напомним, матч проходил в рамках 12-го тура Олимп–Первенства России по футболу сезона 2019 - 2020 годов. Ранее соперники не встречались, поэтому предстоящий поединок будет первым официальным матчем ФК «Псков-747» с «Родиной».

В других матчах 12-го тура играют: «Знамя Труда» - «Звезда»; «Ленинградец» - «Луки-Энергия»; «Долгопрудный» - «Торпедо»; «Олимп» - «Коломна»; «Казанка» - «Зенит-2»; «Муром» - «Велес».