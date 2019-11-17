Спорт

Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова стала призером международных соревнований в Сенегале

Воспитанница регионального Центра спортивной подготовки Елизавета Степанова завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях этапа кубка мира по дзюдо, которые прошли в столице Сенегала, городе Дакар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Второе место позволило спортсменке подняться в мировом рейтинге сразу на семьдесят пунктов. Теперь, спустя всего год после завершения последнего сезона в юниорской возрастной группе, Елизавета занимает 130-ое место в списке лучших дзюдоистов мира.

«В планах на 2020 год у Елизаветы - получение звания Мастера спорта международного класса по дзюдо, - рассказал тренер спортсменки Дмитрий Мишин. - Сегодня очень тяжело конкурировать в этом виде спорта, но мы главной целью нашей работы ставим ее участие в Олимпиаде 2024 года. У нее для этого есть все шансы».

Отметим, 23-летняя Елизавета Степанова боевыми искусствами занимается уже свыше десяти лет, из них восемь лет - у тренера высшей квалификационной категории Дмитрия Мишина. Более пяти лет назад девушка получила звания Мастер спорта по дзюдо и Мастер спорта по самбо. Она также является членом сборной России по дзюдо.