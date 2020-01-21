Спорт

«Луки-Энергия» и «Псков-747» сыграли вничью во втором контрольном матче

Второй контрольный матч между «Луки-Энергия» и «Псковом-747» состоялся сегодня, 8 февраля, на великолукском стадионе «Экспресс». Матч прошел в рамках подготовки к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона 2019/20.

Команды закончили матч со счетом 0:0. Главный судья - великолучанин Константин Смирнов.

Отмети, что «Луки-Энергия» семь раз встречалась с областной командой, в том числе 5 раз в рамках Первенства и дважды в Кубке России. В активе великолучан три победы и три ничейных результата. В одном случае победу праздновал «Псков-747». Пять забитых мячей на счету «Луки-Энергии» и 4 гола у псковичей.

Добавим, что «Луки-Энергия» 1 февраля на своем поле встречалась с ФК «Смоленск» и одержала победу со счетом 2:0.