Спорт

«Торнадо» из Пскова завоевало «серебро» на открытом первенстве Ленобласти по хоккею

Команда псковских спортсменов «Торнадо 2009» (тренер Никита Ваганова) завоевала серебряные медали на открытом первенстве Ленинградской области по хоккею среди детских команд 2008-2009 года рождения. Об этом сообщается в официальной группе Ледового дворца Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Турнир не был доигран полностью, организаторы подвели итоги досрочно.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. В копилке псковской - 18 игр, из них 15 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

«"Торнадовцы" участвовали по более старшему возрасту, уступив верхнюю ступень пьедестала только старшим сверстникам из Великого Новгорода. Федор Никитин остановился в шаге от пьедестала в гонке лучших снайперов турнира. На его счету в 18 играх 55 очков (27 голов + 28 результативных передач)», - отмечается в сообщении.

Команда «Торнадо», выигравшая предварительные этапы в Пскове и Сочи, готовится к финалу всероссийского турнира «Золотая шайба». Ориентировочно он состоится в ноябре в Сочи.