Спорт

В ближайшее время территорию «Электрона» включат в режим патрулирования ППС

Сегодня в Пскове знаменательная дата - 50-летие со дня открытия «Электрона». Накануне юбилея стадиона губернатор Псковской области вместе главой администрации города и представителями спортивного сообщества обсудили планы по дальнейшему развитию территории «Электрона». Об этом глава региона рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Период противодействия пандемии снова показал актуальность этого городского объекта. Сюда многие приходили заниматься, так как было сложно найти место, подходящее для тренировок на открытом воздухе. Тем не менее, объект, безусловно, находится в тяжелом состоянии, и работы по приведению его в порядок предстоит действительно много», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, с территории стадиона в ближайшее время начнут вывозить строительные отходы. Одновременно начнется демонтаж аварийных конструкций, чтобы как минимум обезопасить территорию для посещения горожанами.

«В дальнейшем на стадионе предполагается сделать несколько площадок: два мини-футбольных поля с возможностью перепрофилирования в хоккейную коробку, скейт-парк, площадки для занятия волейболом, теннисом, баскетболом. Планируем, что реконструкция стадиона будет проводиться поэтапно, в том числе, в рамках нацпроекта «Демография», - поделился глава региона.

Он уточнил, что эта концепция обсуждалась со спортсменами. Предлагаемый̆ сценарий работы они поддержали и попросили включить «Электрон» в маршрут патрулирования ППС (их беспокоят хулиганы), а также установить воркаут-площадку.





«Обе просьбы будут выполнены максимально быстро, и новая площадка станет первым шагом в реализации большого запланированного проекта, итоговый̆ вариант которого обязательно обсудим с представителями спортивной̆ общественности», - заверил Михаил Ведерников.

Фото и видео: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова