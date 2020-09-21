Спорт

Соревнования по пожарно-спасательному спорту состоялись в Пскове

Лично-командное первенство ГУ МЧС России по Псковской области по пожарно-спасательному спорту, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и приуроченное к 30-летию МЧС России, прошло в Пскове 23 сентября. В соревнованиях приняли участие подразделения Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Участниками соревнований стали команды 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, 2-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, ФКУ «36 ПСЧ федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» по Псковской области (договорная)» и ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в ЧС».

Программа мероприятия включала в себя прохождение полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице.

«Борьба в каждом виде была упорной, интересной и непредсказуемой, - отметили в ведомстве. - Участники показали высокое мастерство и стремление к достижению высоких результатов».

По результатам прохождения полосы препятствий лучшее время в личном зачете показал Сергей Белый (2 пожарно-спасательный отряд города Великие Луки). Первое место в подъеме по штурмовой лестнице занял Михаил Альбрехт (1 пожарно-спасательный отряд города Пскова). А в установке и подъему по трехколенной выдвижной лестнице лучшей стали представители 2-го ПСО.

Призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место занял 1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, второе - 2-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, а третье - ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в ЧС».

Команду победителей наградили кубком. Спортсменов, показавших лучшие результаты, отметили почетными грамотами.