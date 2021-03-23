Спорт

Псковские курсанты всерьез займутся регби-7

В Псковском филиале Академии ФСИН России формируются мужская и женская команды по регби-7. Мастер-классы по олимпийской дисциплине этого командного вида спорта проводит региональный тренер Фонда развития регби в Вооруженных силах РФ и силовых структурах Алексей Орешин, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

«Регби является одним из наиболее динамично развивающихся игровых видов спорта в России, который поддержан на уровне президента РФ и Федеральной службы исполнения наказаний. На сегодняшний день достигнуты договоренности о проведении учебно-тренировочных занятий в образовательных организациях ФСИН России, и Псковский филиал академии – первый из этих вузов, где началась работа по формированию спортивных команд по регби-7. Псковские курсанты демонстрируют хорошую физическую форму, умение работать в команде и желание побеждать, а это все – отличная перспектива для успешных выступлений на соревнованиях, к которым мы начнем подготовку в ближайшее время», – сказал кандидат в мастера спорта по регби-7 Алексей Орешин.

Уже в апреле планируется товарищеская встреча по регби-7 курсантов со спортсменами Псковского государственного университета, а затем, 17 мая, мужская и женская команды Псковского филиала Академии примут участие в отборочных соревнованиях в Санкт-Петербурге среди студентов Северо-Западного федерального округа на чемпионат России по регби-7.